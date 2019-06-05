Мария Сотскова: Поняла, что не готова просто выступать в шоу – хочу соревноваться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июня 2019 14:49Фигурное катаниеЛипкин Антон

Мария Сотскова: Поняла, что не готова просто выступать в шоу – хочу соревноваться

Российская фигуристка будет продолжать карьеру.

Двукратный призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Сотскова заявила, что не намерена завершать карьеру.

«После чемпионата России я вернулась домой и вообще не понимала, что делать дальше, – сказала 19-летняя российская фигуристка в интервью Golden Skate. – Я взяла паузу на отдых, восстановилась психологически, потому что ситуация была трудная, и начала тренироваться.

Я сменила ботинки, выступала на новогодних шоу у (Петра) Чернышева. Я провела в его шоу две недели и за это время поняла, что люблю фигурное катание и пока не готова к тому, чтобы просто выступать в шоу. Я хочу соревноваться и получаю удовольствие от этого. Это то, что я люблю, и я не готова завершать карьеру».

Напомним, в завершившемся сезоне Сотскова заняла 16-е место на чемпионате России в Саранске, а до этого стала седьмой на этапе Гран-при во Франции и девятой – в Японии. На Универсиаде в Красноярске она заняла седьмое место.

31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
04/06 14:10Футбол
Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияетПосле тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
04/06 14:20Футбол
Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городахПосле тренировки сборной России защитники Марио Фернандес и Сергей Петров поделились впечатлениями от подготовки к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/06 18:30Хоккей
«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.
05/06 14:08Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
05/06 12:27Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
05/06 07:00Футбол
Александр Точилин: В «Сочи» до сих пор отправляют ДенисоваГлавный тренер клуба-новичка РПЛ поделился планами на летние сборы и трансферное окно.
05/06 11:15Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/06 22:00Футбол
Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо?6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
Новости
15:45 Бокс Джошуа не будет менять тренера после поражения от Руиса
15:33 Бокс Стив Роллс: Говорят, Головкин недооценивает меня. Думаю, это просто догадки
15:14 Футбол КДК РФС дисквалифицировал Беленова на два матча за оскорбительный жест
15:09 Теннис Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
15:03 Футбол «Спартак» поздравил Рассказова с бракосочетанием
14:59 Футбол Румменигге: Хамес внес большой вклад в достижения «Баварии»
14:56 Футбол Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ
14:54 Бокс Победитель боя Бриедис - Гловацки станет чемпионом WBC в первом тяжелом весе
14:49 Фигурное катание Мария Сотскова: Поняла, что не готова просто выступать в шоу – хочу соревноваться
14:46 Футбол Хамес Родригес: В Мюнхене я провел два незабываемых года
14:36 Футбол Билич готов возглавить «Вест Бромвич»
14:36 Футбол «Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса
14:31 Хоккей Минское «Динамо» вернуло Демкова спустя четыре года
14:22 Хоккей «Питтсбург» подписал финского вратаря
14:19 Хоккей Романов вернулся в «Локомотив»
14:18 Бокс Тони Белью: В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся карьера
14:11 Футбол Зелимхан Бакаев: Черчесов? Он строгий и требовательный, но при этом позитивный
14:09 Хоккей «Йокерит» подписал голкипера Ниеми и продлил контракт с Леписте
13:58 Футбол Мбаппе решил покинуть «ПСЖ». Его отец уже начал работу над трансфером
13:57 Футбол Евгений Чернов: Перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет никакой расслабленности
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика