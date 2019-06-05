Мария Сотскова: Поняла, что не готова просто выступать в шоу – хочу соревноваться

Двукратный призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Сотскова заявила, что не намерена завершать карьеру.
«После чемпионата России я вернулась домой и вообще не понимала, что делать дальше, – сказала 19-летняя российская фигуристка в интервью Golden Skate. – Я взяла паузу на отдых, восстановилась психологически, потому что ситуация была трудная, и начала тренироваться.
Я сменила ботинки, выступала на новогодних шоу у (Петра) Чернышева. Я провела в его шоу две недели и за это время поняла, что люблю фигурное катание и пока не готова к тому, чтобы просто выступать в шоу. Я хочу соревноваться и получаю удовольствие от этого. Это то, что я люблю, и я не готова завершать карьеру».
Напомним, в завершившемся сезоне Сотскова заняла 16-е место на чемпионате России в Саранске, а до этого стала седьмой на этапе Гран-при во Франции и девятой – в Японии. На Универсиаде в Красноярске она заняла седьмое место.
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