Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США - Советский спорт
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15 июня 2019 16:08Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут тренироваться в группе Игоря Шпильбанда в США.

Диана Дэвис - дочь известного тренера Этери Тутберидзе.

На чемпионате России-2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.

«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» – написала Дэвис в своем инстаграме.

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