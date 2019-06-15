Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США

Диана Дэвис - дочь известного тренера Этери Тутберидзе.
На чемпионате России-2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.
«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» – написала Дэвис в своем инстаграме.
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