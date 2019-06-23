Известный хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате Новый скандал вокруг Загитовой.

Известный американский хореограф Джоджо Гомес, работавшая с Бейонсе и Джастином Бибером, обвинила команду Алину Загитовой в воровстве ее танцевальных номеров. Американка адресовала свои претензии к Даниилу Глейхенгаузу, хореографу 17-летней олимпийской чемпионки.

«Даниил Глейхенгауз, я ценю и польщена тем, что ты вдохновился моей работой, но, пожалуйста, в следующий раз вместо воровства найми меня и закажи мне рейс до Японию. Этот пост НЕ направлен на Алину. Она чрезвычайно талантлива и красива. Я хотела бы работать с Загитовой, но то, что сделал ее тренер, неприемлемо и непрофессионально», – написала Гомес в своем инстаграме.