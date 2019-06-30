Сотскова прервала сбор из-за смерти отца - Советский спорт
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30 июня 2019 13:14Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

Сотскова прервала сбор из-за смерти отца

Ушел из жизни отец 19-летней российской фигуристки Марии Сотсковой.

Как сообщает официальный сайт ЛТК ЦСКА, спортсменка прервала сбор в Кисловодске и вылетела в Москву.

«Мы выражаем глубокие и самые искренние соболезнования Маше, Жанне, всей семье. Держитесь, мы с вами!» — говорится в сообщении.

Сотскова — вице-чемпионка юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016-й год), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/14 и серебряный призер в сезоне-2015/16. Серебряный и бронзовый призер российского чемпионата (2017 и 2018 год).

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