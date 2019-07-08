Боброва объявила о завершении карьеры - Советский спорт
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08 июля 2019 13:42Фигурное катаниеЛипкин Антон

Боброва объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка стала олимпийской чемпионкой Сочи в командном турнире.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры.

«Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чем не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений!

Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению», – написала 29-летняя российская фигуристка в инстаграме.

Напомним, на протяжении всей карьеры Боброва выступала в танцах на льду вместе с Дмитрием Соловьевым.

Пара стала олимпийскими чемпионами в командном турнире Игр 2014 года в Сочи и серебряными призерами в 2018 году в Пхенчхане. Лучшим результатом Бобровой и Соловьева на чемпионатах мира осталось третье место на турнире 2013 года. В том же году они выиграли золото чемпионата Европы. Кроме того, у пары три серебра (2011, 2012, 2018) и две бронзы (2016, 2017) континентального чемпионата. На чемпионатах России Боброва и Соловьева семь раз занимали первое место (2011-2014, 2016-2018).

В 2018 году Боброва и Соловьев завершили выступления. 13 апреля этого года в семье Бобровой и фигуриста Андрея Депутата родился сын, которого назвали Александр.

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