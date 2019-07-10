Фигуристка Полина Цурская рассказала, что будет изучать мировую экономику В интервью «Советскому спорту» бывшая фигуристка рассказала, чем занялась после завершения карьеры.

– Я закончила школу и выбрала учебу, - говорит Полина. - Еще с лета я начала об этом задумываться, так как училась всегда неплохо. Четко понимала: тренером быть не хочу и в РГУФК не пойду. А вот юриспруденция и экономика – это да. Меня с детства привлекали серьезные темы и предметы – адвокаты, прокуроры, расследования, математика и обществознание. В общем, я подала документы на «мировую экономику».

– То есть, параллельно катая сезон, вы смогли подготовиться к ЕГЭ и сдать их так, что это позволило пройти на такой серьезный факультет?

– Осенью я сказала родителям, что мне нужен репетитор по истории. Позанимавшись два месяца, объявила им, что всё, хватит, больше не могу. Я переключилась на обществознание – это было гораздо интереснее и давалось легче. А математика – вообще моя любовь. В итоге сдала нужные ЕГЭ и прошла на мировую экономику. Официальный приказ о зачислении будет 11 июля. Но я не зарекаюсь, возможно, я отучусь полгода на экономике и переведусь в РГУФК.