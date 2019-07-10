Полина Цурская: Первый четверной Трусовой был, как полет в космос - Советский спорт
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10 июля 2019 07:26Фигурное катание

Полина Цурская: Первый четверной Трусовой был, как полет в космос

Бывшая фигуристка Полина Цурская рассказала, как в ее группе отреагировали на первый четверной прыжок, который исполнила Александра Трусова.

– Воспитываясь на фабрике звезд, исполняющих четверные, вы сами пробовали подступиться к этим прыжкам?

– Нет, но я пробовала тройной аксель. Но в основном на удочке.

– В чьем исполнении вы впервые увидели четверной вживую?

– Это была Сашка Трусова.

– Как все отреагировали?

– Конечно, все были в восторге. Аплодировали ей, подъезжали, поздравляли.

– А Этери Георгиевна?

– И она тоже аплодировала. Такое не каждый день происходит. Это было как полет в космос. Девочка! В таком юном возрасте!

Интервью с Полиной Цурской целиком - скоро на нашем сайте.

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