Полина Цурская: Первый четверной Трусовой был, как полет в космос

– Воспитываясь на фабрике звезд, исполняющих четверные, вы сами пробовали подступиться к этим прыжкам?
– Нет, но я пробовала тройной аксель. Но в основном на удочке.
– В чьем исполнении вы впервые увидели четверной вживую?
– Это была Сашка Трусова.
– Как все отреагировали?
– Конечно, все были в восторге. Аплодировали ей, подъезжали, поздравляли.
– А Этери Георгиевна?
– И она тоже аплодировала. Такое не каждый день происходит. Это было как полет в космос. Девочка! В таком юном возрасте!
Интервью с Полиной Цурской целиком - скоро на нашем сайте.
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