Полина Цурская: Когда уходила от Тутберидзе, у меня было слишком много дерзости Фигуристка Полина Цурская, завершившая карьеру этой весной, рассказала о том, как уходила из группы Тутберидзе.

– Почему вы ушли от Тутберидзе?

– Пошли травмы. Психологически стало тяжело. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала все в штыки. Все-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама все знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это опять же не нравилось, я отвечала ей.

– Что значит «отвечала»?

– Словами!

– Такое возможно?

– Да, в тот момент, видимо, у меня было слишком много смелости и дерзости. Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти.

– Сейчас жалеете об этом?

– Нет.

Интервью с Полиной Цурской целиком - скоро на нашем сайте.