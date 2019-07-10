Полина Цурская: Когда уходила от Тутберидзе, у меня было слишком много дерзости

– Почему вы ушли от Тутберидзе?
– Пошли травмы. Психологически стало тяжело. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала все в штыки. Все-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама все знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это опять же не нравилось, я отвечала ей.
– Что значит «отвечала»?
– Словами!
– Такое возможно?
– Да, в тот момент, видимо, у меня было слишком много смелости и дерзости. Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти.
– Сейчас жалеете об этом?
– Нет.
Интервью с Полиной Цурской целиком - скоро на нашем сайте.
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