Фигуристка Цурская прокомментировала скандал с Даниилом Глейхенгаузом - Советский спорт
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10 июля 2019 07:35Фигурное катание

Фигуристка Цурская прокомментировала скандал с Даниилом Глейхенгаузом

Полина Цурская считает, что скандал с хореографом Глейхенгаузом из-за постановки под Билли Айлиш, раздут на пустом месте.

– Это скандал на пустом месте. В творчестве такое часто бывает – подсмотрел движение и использовал его в своей постановке. Мы же не говорим о том, что программа была украдена с начала до конца. Там ведь танец на полу! Если фигуристам понравилось, почему они не могут взять оттуда несколько движений? Конечно, если бы кто-то сейчас целиком перекатал «Зиму» Ягудина – это было бы неправильно. Но с пола на лед… Мне кажется, это наоборот, классно. Ведь они могли пересмотреть тысячи танцев под эту музыку, а взяли именно твой – нужно гордиться! Я не вижу в этом проблемы.

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