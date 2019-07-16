Видео дня: Загитова открыла бутылку коньком - Советский спорт
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16 июля 2019 19:34Фигурное катаниеКоноплев Александр

Видео дня: Загитова открыла бутылку коньком

Загитова не хуже Стэтхэма.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поучаствовала во флешмобе #BottleCapChallenge, где нужно открыть бутылку необычным способом.

Спортсменка сняла крышку коньком.

Днем ранее во флешмобе поучаствовала собака Загитовой породы акита-ину.

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#bottlecapchallenge вместе с @daniil_gleikhengauz 😂 #bottle #bottles

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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