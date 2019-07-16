Видео дня: Загитова открыла бутылку коньком

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поучаствовала во флешмобе #BottleCapChallenge, где нужно открыть бутылку необычным способом.
Спортсменка сняла крышку коньком.
Днем ранее во флешмобе поучаствовала собака Загитовой породы акита-ину.
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