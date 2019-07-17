Елена Буянова: Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие текущей спортивной формы - Советский спорт
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17 июля 2019 19:57Фигурное катание

Елена Буянова: Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие текущей спортивной формы

Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из ЦСКА.

- Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам, - цитирует тренера Елену Буянову «РИА Новости».

Напомним, что Губанова перешла в группу Буяновой в марте прошлого года.

Добавим, что в прошлом сезоне фигуристка заняла девятое место на чемпионате России.

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