Елена Буянова: Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие текущей спортивной формы

- Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам, - цитирует тренера Елену Буянову «РИА Новости».
Напомним, что Губанова перешла в группу Буяновой в марте прошлого года.
Добавим, что в прошлом сезоне фигуристка заняла девятое место на чемпионате России.
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