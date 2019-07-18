Алексей Ягудин: У Коляды есть все, нет только силы воли - Советский спорт
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18 июля 2019 13:37Фигурное катание

Алексей Ягудин: У Коляды есть все, нет только силы воли

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин дал «Советскому спорту» большое интервью, в котором, в частности, рассказал о проблемах мужского одиночного фигурного катания.  

Мне кажется, в психологии, в мозгах. Да, с самыми лучшими – Нэйтаном Ченом, Юдзуру Ханю – наши по мастерству тоже рядом не стояли. Но сразу за ними – почему нет? В мировую шестерку или даже повыше. Коляда наиталантливейший человек, у него есть все. Прыжки, вращения, скольжение. Нет только силы воли. Я не знаю, что с этим делать – в нашей Стране советов каждый думает, что ему все известно лучше всех. Но они же ведут себя, как тряпки. То он упал на Европе, с пальчиком у него беда, то еще что-то. Не представляю, как я бы упал и сказал: «Татьяна Анатольевна, что-то пальчик у меня болит» или костюм заело. Черт возьми, вы же мужики! Это мужское одиночное катание! Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал все, и все-таки оказался слабее. А сейчас… Японцы и американцы на разминке вообще не прыгают тройные, сразу начинают с акселя и четверных. А у Коляды и других наших все потихоньку. Двойной тулуп, потом тройные какие-то… По-моему, это бред, сказал Алексей Ягудин.

Скоро на нашем сайте появится большое интервью с Алексеем Ягулиным. Не пропустите!

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