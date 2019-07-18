Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня - Советский спорт
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18 июля 2019 17:48Фигурное катание

Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин дал «Советскому спорту» большое интервью, в котором, в частности, рассказал почему доминируют азиаты.

– Сейчас в мужском катании доминируют фигуристы азиатского происхождения – Чен, Ханю, Уно. Это не случайно?
– Они пониже ростом, более мягкие и прыгучие. С кривыми ножками, как я. С такой комплекцией удобнее кататься. И, конечно, все они трудоголики, их не нужно подгонять. А нашим требуется палка. Эта лень мешает добиваться результата. Только у нас можно услышать от фигуриста, который провалил короткую программу: «Что-то жарко во дворце, я сильно вспотел». Вместо того чтобы сказать: «Я обос…ся».

Полная версия интервью с Алексеем Ягудиным появится на нашем сайте утром 19 июля.

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