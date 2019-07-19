Алексей Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко Олимпийский чемпион дал интервью «Советскому спорту».

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об ажиотаже вокруг фигурного катания и противостоянии болельщиков разных фигуристов.

– В сегодняшнем ажиотаже вокруг фигурного катания больше хорошего или плохого?

– Все-таки хорошего, – сказал Ягудин в интервью «Советскому спорту». – Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном – все то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, еще добавляют популярности виду спорта.

Полностью интервью с Ягудиным читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».