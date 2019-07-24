Алина Загитова показала новую короткую программу (видео) - Советский спорт
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24 июля 2019 09:14Фигурное катание

Алина Загитова показала новую короткую программу (видео)

Российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент новой короткой программы на сезон 2019/20.

Ранее Загитова рассказала, что в новом сезоне будет выступать в короткой программе под песню Yasmin Levy, а в произвольной программе выступит в образе Клеопатры.

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