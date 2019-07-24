Алина Загитова показала новую короткую программу (видео)

Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителями Обозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.

В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в мире НХЛ расширится до 32 команд через два года.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера Сможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки 24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».

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5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

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Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.