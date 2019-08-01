Елизавета Туктамышева: Почему бы фигурному катанию не перенять опыт НБА Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мыслями, как сделать фигурное катание более прибыльным видом спорта.

Загрузка...

«Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании.

Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг. Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звездном уикенде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения.

Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие, я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально», - написала Туктамышева в своем Instagram.

Добавим, что ранее Туктамышева рассказала, где хотела бы открыть новый соревновательный сезон.