Алла Лобода: Дрозд четко сказал о своем решении, держать его не было смысла

Российская фигуристка Алла Лобода, объявившая о завершении карьеры, рассказала о том, как прекратила кататься с Павлом Дроздом.
«Он четко сказал мне о своем решении, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летней Лободы. – Держать его не было смысла. И ревности у меня не было.
Мы прошли с ним серьезный путь, шесть лет, и мне хотелось, чтобы для него эти годы не прошли напрасно и у него все получилось в этом виде спорта».
Напомним, Лобода выступала в танцах на льду в паре с Дроздом с 2012 по 2018 годы. За это время пара стала двукратными призерами юниорского чемпионата мира (2016 – бронза, 2017 – серебро), а также трижды завоевала серебро в финалах юниорского Гран-при. Прошлый сезон Лобода провела в паре с Антоном Шибневым, а в июле объявила о завершении карьеры и решении переключиться на тренерскую деятельность.
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