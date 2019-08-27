Медведева стала послом олимпийской команды России на ОИ-2020 Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«ОКР рад анонсировать, что наша прославленная спортсменка Евгения Медведева будет послом олимпийской команды России в 2020 году», – сообщил на специальной пресс-конференции президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

19-летняя российская фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы, а на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала две серебряные медали.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.