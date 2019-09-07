Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников контрольных прокатов сборной России в Москве, которые пройдут 7-8 сентября в Москве.
В женском одиночном катании восемь фигуристок разбиты на две разминки, причем в первой выступят чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.
Напомним, ранее сообщалось, что 17-летняя Загитова может пропустить контрольные прокаты.
1-я разминка:
Софья Самодурова
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова
2-я разминка:
Анна Щербакова
Станислава Константинова
Алена Косторная
Александра Трусова
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