Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой - Советский спорт
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07 сентября 2019 11:03Фигурное катаниеЛипкин Антон

Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой

ФФККР опубликовала список участниц контрольных прокатов сборной России.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников контрольных прокатов сборной России в Москве, которые пройдут 7-8 сентября в Москве.

В женском одиночном катании восемь фигуристок разбиты на две разминки, причем в первой выступят чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летняя Загитова может пропустить контрольные прокаты.

1-я разминка:
Софья Самодурова
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Алина Загитова

2-я разминка:
Анна Щербакова
Станислава Константинова
Алена Косторная
Александра Трусова

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