Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой ФФККР опубликовала список участниц контрольных прокатов сборной России.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников контрольных прокатов сборной России в Москве, которые пройдут 7-8 сентября в Москве.

В женском одиночном катании восемь фигуристок разбиты на две разминки, причем в первой выступят чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летняя Загитова может пропустить контрольные прокаты.

1-я разминка:

Софья Самодурова

Елизавета Туктамышева

Евгения Медведева

Алина Загитова

2-я разминка:

Анна Щербакова

Станислава Константинова

Алена Косторная

Александра Трусова