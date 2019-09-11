Брайан Орсер: Первые соревнования можно сравнить с поговоркой про первый блин На прошлой неделе в Москве прошли контрольные прокаты сборной России.

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Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался о физической форме фигуристки после контрольных прокатов в Москве.

«Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях, – приводит «Р-Спорт» слова канадца. – Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь.

Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин».

Напомним, контрольные прокаты прошли 7-8 сентября в МСА «Лужники». 19-летняя Медведева чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго.