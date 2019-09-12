Брайан Орсер: Уверен, четверной сальхов по силам Медведевой - Советский спорт
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12 сентября 2019 12:20Фигурное катаниеЛипкин Антон

Брайан Орсер: Уверен, четверной сальхов по силам Медведевой

Российская фигуристка работает над новым для себя прыжком.

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о том, как российская фигуристка работает над четверным сальховом.

«Мы отдаем этому много сил и времени, – сказал канадец в интервью «Р-Спорт». – Это очень непросто, но мы делаем новые шаги вперед, пробуем покорить такую вершину (показывает жестом специальную удочку для прыжков).

Уверен, Евгении это по силам. Мы знаем, что нужно, чтобы она была готова физически. Важно, что Женя сама полна решимости».

Напомним, ранее 19-летняя Медведева заявила, что уделяет отработке четверного сальхова по 40 минут в день.

На прошлой неделе в МСА «Лужники» в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. Медведева чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго.

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