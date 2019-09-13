Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься 13-летняя фигуристка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Челябинске.

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление в короткой программе на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

«В принципе я довольна, как собралась на прокат, завтра постараюсь тоже сделать все хорошо, – приводит «Р-Спорт» слова 13-летней Валиевой. – Но вообще я хотела бы поувереннее кататься, потому что сегодня я немного осторожничала».

Напомним, Валиева получила от судей 73,56 балла и занимает первое место. Ранее российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Куршевеле.

Четвертый этап юниорского Гран-при продлится в Челябинске до 14 сентября.