Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире Lombardia Trophy в Бергамо (Италия).

Новости СМИ2 Туктамышева лидирует с результатом 73,66 балла. На второй строчке расположилась представительница Южной Кореи Ю Ен (70,47), третье место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова (67,73). Софья Самодурова показала в короткой программе восьмой результат (53,82). Добавим, что произвольную программу фигуристки представят в субботу.