Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy

Туктамышева лидирует с результатом 73,66 балла. На второй строчке расположилась представительница Южной Кореи Ю Ен (70,47), третье место заняла еще одна россиянка Анна Щербакова (67,73). Софья Самодурова показала в короткой программе восьмой результат (53,82).
Добавим, что произвольную программу фигуристки представят в субботу.
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