Медведева заняла второе место на турнире в Оквилле Российская фигуристка уступила Кихире.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала второй на турнире серии ISU Challenger Autumn Classic International в Оквилле.

19-летняя российская фигуристка показала второй результат в произвольной программе, проиграв 3,69 балла Рике Кихире из Японии. Общее отставание по сумме двух оценок составило более шести баллов.

Медведева допустила три ошибки: не докрутила тройные риттбергер и лутц, а также исполнила лутц с неправильного ребра.

Третье место заняла Лим Ын Су из Южной Кореи, опередившая американку Карен Чен, которая была третьей после короткой программы.

Оквилл (Канада)

Серия ISU Challenger

Autumn Classic International

Женщины

Итог

1. Рика Кихира (Япония) – 224,16

2. Евгения Медведева (Россия) – 217,43

3. Лим Ын Су (Корея) – 184,38