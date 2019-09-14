Евгения Медведева: Чувствую, что могу выступать лучше, но я довольна оценками Российская фигуристка заняла второе место на турнире в Оквилле.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на турнире Autumn Classic International в Оквилле, где она заняла второе место, уступив только Рике Кихире из Японии.

«Моей главной целью на этом турнире было показать уверенное выступление, потому что было важно начать сезон таким образом, – сказала 19-летняя российская фигуристка, слова которой приводит Olympic Channel. – Прошлый сезон получился неровным, а сейчас я чувствую, что нахожусь в хорошей форме.

Чувствую, что могу выступать лучше, но я довольна оценками, потому что они отражают мое катание. Знаю, где могу прибавить, так что буду продолжать работать».

Напомним, Медведева допустила три ошибки: не докрутила тройные риттбергер и лутц, а также исполнила лутц с неправильного ребра.