Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке Российская фигуристка заняла второе место на турнире в Оквилле.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после турнира Autumn Classic International в Оквилле рассказала о ближайших планах и о том, как чувствует себя в Канаде.

«Завтра у меня будет тренировка, а послезавтра, наконец-то, выходной, – приводит Olympic Channel слова 19-летней российской фигуристки. – А потом снова рабочая неделя и подготовка к следующему старту.

Сейчас я уже привыкла разговаривать на английском. Даже не думаю об этом. У меня много друзей и знакомых, с которыми я могу общаться на русском и английском языках».

Напомним, Медведева заняла второе место на турнире в Оквилле, уступив только Рике Кихире из Японии. Следующим турниром фигуристки станет этап Гран-при в Канаде, который пройдет 25-27 октября в Келоуне.