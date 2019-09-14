Рика Кихира: Волновалась, потому что на тренировках тройной аксель не получался Японская фигуристка стала победительницей турнира в Оквилле.

Японская фигуристка Рика Кихира высказалась о своем выступлении на турнире Autumn Classic International в Оквилле, где она заняла первое место, опередив Евгению Медведеву из России.

«Здорово, что я смогла подойти к выступлению без нервов, – приводит The Japan Times слова 17-летней Кихиры. – Я волновалась, потому что на тренировках у меня не получался тройной аксель, но мне удалось сделать его в лучшем виде во время проката».

Напомним, по сумме оценок за две программы преимущество Кихиры над Медведевой составило более шести баллов.

Отметим, что японская фигуристка чисто выполнила один тройной аксель в каскаде с тулупом и не докрутила второй.