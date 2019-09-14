Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая - Советский спорт
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14 сентября 2019 21:00Фигурное катание

Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо (Италия).

За произвольную программу Щербакова получила 150,47 балла и по сумме двух программ набрала 218,20 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая по сумме двух программ 214,38 балла. Третьей стала кореянка Ю Ен (200,89).

Добавим, что еще одна представительница России Софья Самодурова (179,65) стала шестой.

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