Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на турнире Lombardia Trophy в Бергамо (Италия).

За произвольную программу Щербакова получила 150,47 балла и по сумме двух программ набрала 218,20 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая по сумме двух программ 214,38 балла. Третьей стала кореянка Ю Ен (200,89).

Добавим, что еще одна представительница России Софья Самодурова (179,65) стала шестой.