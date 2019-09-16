Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо - Советский спорт
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16 сентября 2019 18:12Фигурное катаниеЛипкин Антон

Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо

Валиева победила на двух этапах Гран-при.

Российская фигуристка Камила Валиева высказался о конкуренции с американкой Алисой Лью.

«Конкурировать с ней интересно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 13-летней Валиевой. – Когда знаешь, что есть другая девочка, которая прыгает и тройные аксели, и четверной лутц понимаешь, что просто катать с одним четверным уже слабоватенько. Нужно усложняться, поэтому решили попробовать программу с двумя четверными».

Напомним, на прошлой неделе Валиева стала победителем этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Ранее она заняла первое место на этапе в Куршевеле.

Таким образом, Валиева выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в Турине.

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