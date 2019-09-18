Виртью и Моир объявили о завершении карьеры

Трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Виртью и Скотт Моир, выступающие в танцах на льду, официально объявили о завершении карьеры, сообщает Olympic Channel.
Канадская пара побеждала в личных турнирах Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2018 года в Пхенчхане. Также Виртью и Моир стали победителями командного турнира Игр в Кореи. На Олимпиаде 2014 года в Сочи они завоевали два серебра – в личном и командном зачете.
На чемпионатах мира у канадцев три золота (2008, 2012, 2017), два серебра (2009, 2013) и две бронзы (2006, 2007). В сезоне-2016/2017 Виртью и Моир единственный раз в своей карьере выиграли финал Гран-при.
Отметим, что пара уже не выступала в прошлом сезоне.
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Азмун принял эстафету у Месси, «Зенит» взял очко в Лионе Чемпион России стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов с выездной ничьей с «Лионом» (1:1). 17.09.2019 22:30 Футбол Мощенко Захар Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев «Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало «Советский спорт» разбирается в причинах неудач «Металлурга». 16.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой В среду в Леверкузене «Локомотив» примет старт в Лиге чемпионов. Главный тренер москвичей рассказал о подготовке к матчу с «Байером». 17.09.2019 20:00 Футбол Сергеев Иван «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев «Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду «Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня. 17.09.2019 19:45 Хоккей Костяев Иван