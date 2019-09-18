Виртью и Моир объявили о завершении карьеры - Советский спорт
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18 сентября 2019 14:01Фигурное катаниеЛипкин Антон

Виртью и Моир объявили о завершении карьеры

Канадская пара стала трехкратными олимпийскими чемпионами.

Трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Виртью и Скотт Моир, выступающие в танцах на льду, официально объявили о завершении карьеры, сообщает Olympic Channel.

Канадская пара побеждала в личных турнирах Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2018 года в Пхенчхане. Также Виртью и Моир стали победителями командного турнира Игр в Кореи. На Олимпиаде 2014 года в Сочи они завоевали два серебра – в личном и командном зачете.

На чемпионатах мира у канадцев три золота (2008, 2012, 2017), два серебра (2009, 2013) и две бронзы (2006, 2007). В сезоне-2016/2017 Виртью и Моир единственный раз в своей карьере выиграли финал Гран-при.

Отметим, что пара уже не выступала в прошлом сезоне.

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