Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

Новости СМИ2 15-летняя Трусова на предсезонном турнире на «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе за произвольную программу получила 163,78 балла, а по сумме двух программ - 238,69 балла. Предыдущие достижения принадлежали россиянке Алине Загитовой (158,50 балла и 238,43 соответственно). Добавим, что рекорд в короткой программе принадлежит японской фигуристке Рике Кихире (83,97).