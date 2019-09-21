Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии

15-летняя Трусова на предсезонном турнире на «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе за произвольную программу получила 163,78 балла, а по сумме двух программ - 238,69 балла.
Предыдущие достижения принадлежали россиянке Алине Загитовой (158,50 балла и 238,43 соответственно).
Добавим, что рекорд в короткой программе принадлежит японской фигуристке Рике Кихире (83,97).
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