Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии - Советский спорт
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21 сентября 2019 15:26Фигурное катание

Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии

Российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

15-летняя Трусова на предсезонном турнире на «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе за произвольную программу получила 163,78 балла, а по сумме двух программ - 238,69 балла.

Предыдущие достижения принадлежали россиянке Алине Загитовой (158,50 балла и 238,43 соответственно).

Добавим, что рекорд в короткой программе принадлежит японской фигуристке Рике Кихире (83,97).

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