Артур Гачинский: С похмелья на тренировки точно не приходил. Но глупости совершал «Второй Плющенко» дал откровенное интервью.

Бронзовый призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский признался, что после первых успехов заболел «звездной болезнью», а собственный характер помешал ему заниматься фигурным катанием.

– Нужно признавать свои ошибки, поэтому скажу, как есть. Наверное, я словил тогда звезду. Звезда во лбу горела, и из-за этого я потерял самого себя. Более точно я это не смогу описать, потому что в тот период была полная дурость. Даже не могу объяснить, что мной двигало, чем я занимался.

18 лет, хочется почувствовать себя взрослым. Хочется погулять, в клубы сходить. Чего скрывать. Все это было. Я не могу сказать, что это было неправильно. Для достижения результата неважно, гуляешь ты или не гуляешь, нарушаешь режим или нет. Главное, что ты должен приходить на тренировку с конкретно поставленной целью, с конкретными задачами, которые ты будешь выполнять при любом состоянии. Если перед тобой будет стоять четкая цель, гулянки тебе не помешают.

– С похмелья приходили на тренировки?

– Такого точно не было. Но глупости совершал. Приходил и ленился, халтурил. Иногда мог проспать тренировку, не прийти на разминку. Такая фигня всякая. Думаешь: «Ай, да ладно». Один раз так себе сказал, второй, а потом ты начинаешь терять все, что нарабатывал многие годы, – приводит слова Гачинского «Фонтанка».