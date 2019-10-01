Энберт и Забияко пропустят этапы Гран-при из-за травмы партнера Федерация фигурного катания на коньках сообщила о приостановке карьеры фигуриста Александра Энберта.

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Он выступает в парном катании вместе с Натальей Забияко.

«В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», – написано на сайте ФФККР.

Энберт и Забияко – серебряные призеры Игр-2018 в командных соревнованиях.