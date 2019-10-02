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02 октября 2019 18:08Фигурное катаниеКоноплев Александр

Коляда пропустит не менее двух месяцев

У спортсмена – синусит.

Тренер Валентина Чеботарева рассказала о болезни Михаила Коляды, из-за которой он снялся с октябрьских соревнований. Фигурист вернется на лед не раньше декабря.

– У него хроническое заболевание – синусит. Все повторилось, как и в прошлом году. На конец октября назначена операция, после которой еще месяц восстановления. Поэтому со всех соревнований, назначенных на этот период, мы снялись, – приводит слова Коляды «Спорт день за днем».

Коляда – серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях.

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