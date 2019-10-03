СМИ: Сотникова отдала два миллиона рублей гадалке Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова отдала гадалке два миллиона рублей.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Рен-ТВ», 23-летняя фигуристка обратилась к гадалке с просьбой помочь в лечении младшей сестры, на которую спортсменка тратит большую часть доходов. Получив крупную сумму денег, аферистка, назвавшая себя Ольгой - специалистом в области магии, пропала.

Отмечается, правоохранительные органы ведут проверку по факту обращения Сотниковой

Ранее Сотникова прокомментировала конфликт между Медведевой и Тутберидзе.