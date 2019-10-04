Отец Сотниковой: Информация о гадалке – это левак полнейший Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка перевела два миллиона гадалке.

Отец олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Дмитрий опроверг информацию о том, что его дочь стала жертвой мошенников.

Ранее сообщалось о том, что 23-летняя фигуристка обратилась в полицию после того, как перевела два миллиона рублей гадалке, которая ее обманула.

«Я не понимаю пока, откуда эта информация, – приводит слова Сотникова официальный сайт телеканала «360°». – Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в инстаграм залазят и фигню всякую делают.

Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю».

Сотникова не выступает на соревнованиях с 2016 года, но не объявляла о завершении карьеры.