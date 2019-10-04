Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).

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Медведева, лидировавшая на турнире после короткой программы, получила за произвольную программу (119,62 балла) и набрала в итоге 191,78 балла.

Добавим, что второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (186,09) из Казахстана, на третьей строчке расположилась Лим Ен Су из Южной Кореи (184,64).

Shanghai Trophy

Шанхай (Китай)

Женщины

Произвольная программа

1. Лим Ын Су (Южная Корея) – 121,77

2. Евгения Медведева (Россия) – 119,62

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 116,85

4. И Кристи Лен (Гонконг) – 100,73

5. Чэнь Хун И (Китай) – 92,80

5. Роберта Родегейро (Италия) – 77,20

Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) – 191,78

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 186,09

3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 184,64

4. И Кристи Лен (Гонконг) – 153,20

5. Чэнь Хун И (Китай) – 146,65

5. Роберта Родегейро (Италия) – 127,85