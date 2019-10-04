Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Российская фигуристка Ксения Синицына показала лучший результат в короткой программе на седьмом этапе юниорской серии Гран-при в Энья-Ноймаркте (Италия).

Загрузка... Спортсменка показала результат 74,65 балла. Второй результат показала еще одна российская фигуристка Анна Фролова. Третьей стала Эва-Лотта Кийбус из Эстонии. Произвольную программу девушки покажут завтра, 5 октября. Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья-Ноймаркт (Италия)

Девушки

Короткая программа 1. Ксения Синицына (Россия) – 74,65

2. Анна Фролова (Россия) – 61,43

3. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 59,78

4. Изабелль Интисон (США) – 58,50

5. Кайя Руйтер (Канада) – 58,28

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 57,32