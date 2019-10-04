Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии

Спортсменка показала результат 74,65 балла.
Второй результат показала еще одна российская фигуристка Анна Фролова. Третьей стала Эва-Лотта Кийбус из Эстонии.
Произвольную программу девушки покажут завтра, 5 октября.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Энья-Ноймаркт (Италия)
Девушки
Короткая программа
1. Ксения Синицына (Россия) – 74,65
2. Анна Фролова (Россия) – 61,43
3. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 59,78
4. Изабелль Интисон (США) – 58,50
5. Кайя Руйтер (Канада) – 58,28
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 57,32
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