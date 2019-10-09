Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская не верит, что россиянке Евгении Медведевой принципиально важно обыграть свою соотечественницу Алину Загитову.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане эти спортсменки завоевали серебро и золото соответственно.

– Думаю, что у Медведевой не стоит цели победить именно Загитову. Для нее важно катание, чистое исполнение всех прыжков, стабильность. Когда Женя будет кататься так, как умеет, тогда она будет выигрывать. Одним настроем – «Я хочу выиграть у Загитовой» – у Медведевой ничего не получится. Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами, – приводит слова Бутырской «Спорт день за днем».