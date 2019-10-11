Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Российская фигуристка Алена Косторная стала лучшей в короткой программе на международном турнире Finlandia Trophy.

Новости СМИ2 Российская спортсменка набрала 77,25 балла. Второе место по итогам короткой программы занимает еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (72,66). Третий результат у Юханы Йокои (65,09) из Японии. Finlandia Trophy

Эспоо (Финляндия)

Женщины

Короткая программа 1. Алена Косторная (Россия) – 77,25

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 72,66

3. Юхана Йокои (Япония) – 65,09

4. Йенни Сааринен (Финляндия) – 60,06

5. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 59,84