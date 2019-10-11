Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я

Российская спортсменка набрала 77,25 балла. Второе место по итогам короткой программы занимает еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (72,66). Третий результат у Юханы Йокои (65,09) из Японии.
Finlandia Trophy
Эспоо (Финляндия)
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) – 77,25
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 72,66
3. Юхана Йокои (Япония) – 65,09
4. Йенни Сааринен (Финляндия) – 60,06
5. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 59,84
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