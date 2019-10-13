Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли третье место в соревновании танцевальных дуэтов на турнире в Финляндии.

Новости СМИ2 В воскресенье российская пара получила за произвольный танец 103,13 балла и по сумме двух выступлений набрала 175,24 балла, заняв итоговое третье место. Победу на турнире одержали американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (198,26). Второе место досталось Ван Шиюэ/Лю Синью (183,09) из Китая. Finlandia Trophy

Эспоо (Финляндия) Танцы на льду

Итоговое положение 1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 198,26

2. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 183,09

3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 175,24

4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 173,69

5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 168,33

6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (Россия) – 165,81 Произвольный танец 1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 119,46

2. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 111,41

3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 103,13

4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 102,94

5. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (Россия) – 97,77

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 97,72