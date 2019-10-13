Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy - Советский спорт
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13 октября 2019 15:29Фигурное катание

Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли третье место в соревновании танцевальных дуэтов на турнире в Финляндии.

В воскресенье российская пара получила за произвольный танец 103,13 балла и по сумме двух выступлений набрала 175,24 балла, заняв итоговое третье место.

Победу на турнире одержали американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (198,26). Второе место досталось Ван Шиюэ/Лю Синью (183,09) из Китая.

Finlandia Trophy
Эспоо (Финляндия)

Танцы на льду
Итоговое положение

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 198,26
2. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 183,09
3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 175,24
4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 173,69
5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 168,33
6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (Россия) – 165,81

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 119,46
2. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 111,41
3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 103,13
4. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 102,94
5. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (Россия) – 97,77
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 97,72

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