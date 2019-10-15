В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину прооперировали в одной из московских клиник.

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Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», информацию о хирургическом вмешательстве подтвердила Анастасия Драпеко - PR-менеджер супруга спортсменки Алексея Ягудина, отказавшись при этом от дальнейших комментариев.

«Если Татьяна решит сделать комментарий, мы обязательно его опубликуем, в первую очередь, в ее Instagram», - цитирует Драпеко официальный сайт телеканала.

Напомним, что 37-летняя фигуристка - обладательница золота Олимпиады 2006 года в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002−2006) и двукратная чемпионка мира (2004, 2005).