Павлюченко и Ходыкин занимают второе место после короткой программы на Skate America Российская пара установила личный рекорд по очкам в короткой программе.

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Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стала второй в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

Павлюченко и Ходыкин получили от судей 71,25 балла, что стало их новым личным рекордом. Они отстают на 1,48 балла от представителей Китая Пэн Чэн и Цзинь Яна. Третий результат у американцев Эшли Кэйн и Тимоти Ледюка (68,20).

Прокаты произвольной программы у спортивных пар начнутся в субботу в 23:10 (мск).

Лас-Вегас (США)

Гран-при

1-й этап

Пары

Короткая программа

1. Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай) – 72,73

2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 71,25 (личный рекорд)

3. Эшли Кэйн / Тимоти Ледюк (США) – 68,20