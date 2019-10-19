Алиев идет вторым после короткой программы Skate America Серебряный призер чемпионата Европы уступает только американцу Чену.

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Российский фигурист Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе (США).

20-летний серебряный призер чемпионата Европы получил от судей 96,57 балла и уступил только двукратному чемпиону мира Нэтану Чену из США (102,71).

Алиев и Чен стали единственными участниками, исполнившими два четверных прыжка: у представителя России – тулуп и лутц в каскаде с тройным тулупом, у американца – лутц и тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Третье место занимает канадец Киган Мессинг (96,34). Еще один российский фигурист – Роман Савосин – замыкает турнирное положение после короткой программы (57,92).

Лас-Вегас (США)

Гран-при

1-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34…

12. Роман Савосин (Россия) – 57,92