Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на Skate America Лидируют американцы Хаббелл и Донохью.

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Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин идут на втором месте после ритм-танца на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

Степанова и Букин получили от судей 80,46 балла, что на 2,99 балла меньше, чем у американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Третий результат показали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (77,85).

В Лас-Вегасе выступают еще две российские пары: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают пятое место (70,49), Софья Шевченко и Игорь Еременко – девятое (66,10).

Прокаты произвольного танца пройдут в ночь на воскресенье. Начало – 4:50 (мск).

Лас-Вегас (США)

Гран-при

1-й этап

Танцы

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 83,45

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 80,46

3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада) – 77,85…

5. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) – 70,49…

12. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Россия) – 66,10