Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 09:26Фигурное катаниеЛипкин Антон

Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая

Российские фигуристки не смогли чисто откатать короткую программу на первом этапе Гран-при.

Американская фигуристка Брэди Теннелл занимает первое место после короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

21-летняя Теннелл получила от судей 75,10 балла и опережает двух фигуристок из Японии – Каори Сакамото (73,25) и Вакабу Хигучи (71,76).

Российские фигуристки не смогли чисто откатать короткую программу. Анна Щербакова на своем дебютном этапе взрослого Гран-при упала на дорожке шагов и расположилась на четвертом месте. Елизавета Туктамышева допустила ошибку в приземлении с каскада тройной тулуп – тройной тулуп и получила от судей пятую оценку. А Станислава Константинова дважды упала с прыжков – с каскада двойной лутц – тройной тулуп и тройного флипа, она занимает 11-е место.

Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).

Лас-Вегас (США)
Гран-при
1-й этап
Женщины
Короткая программа

1. Брэди Теннелл (США) – 75,10
2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25
3. Вакаба Хигучи (Япония) – 71,76
4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60
5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28…
11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27

Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Тедеско попал в жернова и кипящие котлы «Спартака». Колонка Кушанашвили Пламенный обозреватель как всегда находит точные слова для всего, что происходит вокруг главного события текущей недели – презентации нового тренера в «Спартаке». 17.10.2019 17:30 Футбол Кушанашвили Отар
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я
Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Почему матчи сборных осенью надо отменять Все мы радуемся досрочному выходу сборной России на Евро-2020. Наверняка схожие эмоции испытывают сейчас болельщики Украины, Испании, Италии, Польши, Бельгии… Зато клубам впору кричать караул. 17.10.2019 08:00 Футбол Зибрак Артем
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед. 15.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
09:39 Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Вашингтону», несмотря на голы Бучневича и Панарина
09:26 Фигурное катание Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая
09:12 Фигурное катание Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на Skate America
08:59 Бокс Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео)
06:34 Фигурное катание Алиев идет вторым после короткой программы Skate America
06:24 Фигурное катание Павлюченко и Ходыкин занимают второе место после короткой программы на Skate America
23:50 Футбол «Гранада» обыграла «Осасуну» и вышла на второе место в чемпионате
23:40 Футбол «ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером
23:37 Баскетбол «Зенит» на выезде переиграл «Олимпиакос», одержав первую победу в Евролиге
23:21 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» крупно проиграл «Айнтрахту»
22:53 Теннис Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем
22:45 Футбол Игорь Шалимов: У «Локомотива» пять человек сзади всегда, сложно было создавать моменты
22:27 Футбол Вячеслав Колосков: На протяжении года говорил, что нужно разводить команды России и Косова
22:11 Футбол Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная
22:08 Футбол Александр Коломейцев: На таблицу будем смотреть в конце сезона
21:55 Хоккей «Сочи» проиграл «Сибири», потерпев шестое поражение подряд
21:43 Теннис Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
21:26 Футбол У Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки
21:25 Футбол «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу
21:10 Футбол Александр Шикунов: Среди лидеров «Ростов» показывает самый симпатичный футбол
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика