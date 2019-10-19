Теннелл лидирует после короткой программы Skate America, Щербкова – четвертая, Туктамышева – пятая Российские фигуристки не смогли чисто откатать короткую программу на первом этапе Гран-при.

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Американская фигуристка Брэди Теннелл занимает первое место после короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

21-летняя Теннелл получила от судей 75,10 балла и опережает двух фигуристок из Японии – Каори Сакамото (73,25) и Вакабу Хигучи (71,76).

Российские фигуристки не смогли чисто откатать короткую программу. Анна Щербакова на своем дебютном этапе взрослого Гран-при упала на дорожке шагов и расположилась на четвертом месте. Елизавета Туктамышева допустила ошибку в приземлении с каскада тройной тулуп – тройной тулуп и получила от судей пятую оценку. А Станислава Константинова дважды упала с прыжков – с каскада двойной лутц – тройной тулуп и тройного флипа, она занимает 11-е место.

Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).

Лас-Вегас (США)

Гран-при

1-й этап

Женщины

Короткая программа

1. Брэди Теннелл (США) – 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25

3. Вакаба Хигучи (Япония) – 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28…

11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27