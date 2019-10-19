Анна Щербакова: Постараюсь больше никогда не допускать таких глупых ошибок

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
«Дорога действительно была длительной, – сказала 15-летняя Щербакова в интервью Sport24.ru. – Здесь большая разница во времени. Но я старалась перестроиться и больших проблем не чувствовала.
Падение на дорожке? Не проследила и больше постараюсь никогда не допускать таких глупых ошибок. Конечно, нужно внимательнее следить за этим.
Первый этап взрослого Гран-при? Большой разницы нет. Потому что главная цель – показывать максимум в своем катании. И от уровня соревнований это несильно зависит. Сюда приехали мама и папа. Они меня здесь поддерживают».
Напомним, действующая чемпионка России чисто прыгнула двойной аксель и тройной флип. После этого судьи поставили ей недокрут на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер. А в конце программы Щербакова упала на дорожке шагов.
Судье поставили дебютантке взрослого этапа Гран-при 67,60 баллов, что позволяет ей занимать четвертое место.
Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).
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