Анна Щербакова: Постараюсь больше никогда не допускать таких глупых ошибок Чемпионка России упала на дорожке шагов на своем первом этапе взрослого Гран-при.

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Дорога действительно была длительной, – сказала 15-летняя Щербакова в интервью Sport24.ru. – Здесь большая разница во времени. Но я старалась перестроиться и больших проблем не чувствовала.

Падение на дорожке? Не проследила и больше постараюсь никогда не допускать таких глупых ошибок. Конечно, нужно внимательнее следить за этим.

Первый этап взрослого Гран-при? Большой разницы нет. Потому что главная цель – показывать максимум в своем катании. И от уровня соревнований это несильно зависит. Сюда приехали мама и папа. Они меня здесь поддерживают».

Напомним, действующая чемпионка России чисто прыгнула двойной аксель и тройной флип. После этого судьи поставили ей недокрут на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер. А в конце программы Щербакова упала на дорожке шагов.

Судье поставили дебютантке взрослого этапа Гран-при 67,60 баллов, что позволяет ей занимать четвертое место.

Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).