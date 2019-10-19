Елизавета Туктамышева: Прокат был абсолютно ужасный Чемпионка мира занимает пятое место после короткой программы на Skate America.

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Прокат был абсолютно ужасный, – сказала 22-летняя Туктамышева в интервью Sport24.ru. – Не в ногах, поэтому все делала через силу. Видимо, jet lag сказался. На тренировках каталась неплохо. Поэтому не очень оцениваю свой прокат. Перелет был долгий, но это никого не волнует.

Почему каскад был тулуп – тулуп? Решили, что так будет стабильнее, может, больше баллов. Но не сработало. Видимо, когда у тебя один день перерыва между стартами не стоит делать критических изменений».

Напомним, чемпионка мира чисто прыгнула тройной аксель, после чего допустила ошибку на приземлении с каскада тройной тулуп – тройной тулуп. А на тройном лутце судьи поставили фигуристке недокрут. В итоге Туктамышева получила 67,28 балла и занимает пятое место.

Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).