Станислава Константинова: Я не смогла справиться с состоянием тела - Советский спорт
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19 октября 2019 11:17Фигурное катаниеЛипкин Антон

Станислава Константинова: Я не смогла справиться с состоянием тела

Российская фигуристка занимает 11-е место после короткой программы Skate America.

Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги своего выступления в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Могу сказать, что это совсем не уровень, – сказала 19-летняя Константинова в интервью Sport24.ru. – Не смогла хорошо подготовить себя к прокату, потому что тело абсолютно не поддавалось контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться. Нужно показывать свой уровень, а не этот ужас.

Я не смогла справиться с состоянием тела. Это единственный минус, который подвел меня очень сильно. Возможно, сказался долгий перелет, но не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было.

На произвольную программу ставлю задачу чувствовать свое тело, быть в хорошем состоянии, уверенной и подготовить себя так, чтобы я могла делать свою работу, а не просто карабкаться и падать».

Напомним, Константинова дважды упала после прыжков – каскада двойной лутц – тройной тулуп и тройного флипа. Судьи поставили ей 48,27 балла, что стало 11-м результатом.

Произвольная программа у женщин начнется 20 октября в 7:00 (мск).

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