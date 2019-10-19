Дмитрий Алиев: Радует проделанная работа, наверное, сказывается подготовка Алиев занимает второе место после короткой программы на Skate America.

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Серебряный призер чемпионата Европы Дмитрий Алиев подвел итоги выступления в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

«Эмоции были положительные, – сказал 20-летний Алиев в интервью Sport24.ru. – После ошибки на четверном тулупе понимал, что нужно брать себя в руки и хорошо исполнять аксель, чтобы больше не терять никаких баллов. А так, хороший прокат. Еще нужно завтра отработать.

Цифра в 96 баллов радует. Радует проделанная работа. Наверное, сказывается подготовка».

Напомним, Алиев получил от судей 96,57 балла и занимает второе место после двукратного чемпиона мира Нэтана Чена из США.

Произвольная программа у мужчин начнется в ночь на воскресенье в 1:00 (мск).